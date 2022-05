„Kupee nr 6“ võidutses ülekaalukalt Soome filmiauhindadel

„Olen üliõnnelik, et Eesti filmitegijad on saanud meie naabrite juures nii suure tunnustuse osaliseks. See tõestab taas, kui tihedalt on meie kaks filmikultuuri põimunud,“ rõõmustas „Kupee nr. 6“ Eesti-poolne produtsent Riina Sildos. „Mul on väga hea meel, et koostöö paljudega nendest jätkub. Ilmar Raagi filmi veel sel aastal esilinastuva „Erik Kivisüda“ filmikunstnikuks on Kari Kankaanpää, samuti jätkame temaga koostööd Moonika Siimetsa peagi võttesse mineva mängufilmi „Must auk“ juures, kus lööb kaasa ka äsja auhinnatud monteerija Jussi Rautaniemi,“ rääkis Sildos.