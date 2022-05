157. Forum Cinemas "Kinoveebi jututuba" | Kas "Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis" oli haipi väärt?

Seejärel anname hinnangud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali (HÕFF) filmidele ja ka uutele kinofilmidele: Metsikud mehed, Helene, Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis, Põhjalane



Sisukord:



0.00 Kuulajate kommentaarid



09.47 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Bullsh*t the Game Show (2022), Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs (2022), Classroom of the Elite (2017)



24.10 HÕFF: Nosferatu (1922), The Super Ninja (1984), Ninjas, Condors 13 (1987), Ninja: The Final Duel (1986), The Sleeping Beast (2022), The Sixth Secret (2022), Starcrash II: Escape from Galaxy 3 (1981), Speak No Evil (2022), Evil Dead 2 (1987), Earwig (2021), Super Z (2021), Tarumama (2021), Flux Gourmet (2022), Piggy (2022), Shepard (2022), Bull (2021), Mona Lisa and the Blood Moon (2021), Homebound (2021), Alone With You (2021), Slumber Party Massacre (2021), Junk Head (2017), Let the Wrong One In (2021), Strawberry Mansion (2021),



2.15.40 Henryk: Metal Lords (2022), The Adam Project (2022), South Park: Post Covid - The Return of Covid (2021), Our Flag Means Death (2022), Demon Slayer (2019)



HÕFF: The Northman (2022), The Super Ninja (1984), Bull (2021), Starship Troopers (1997)



2.49.05 Ragnar: Our Flag Means Death (2022) Moon Knight (2022), Tokyo Vice (2022), Overlord (2018)



HÕFF: Bull



3.02.57 Anname hinnangud kinofilmidele: Metsikud mehed, Helene, Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis, Põhjalane



3.47.02 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



