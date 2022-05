Kas Kim Kardashianile kingitud Marilyn Monroe museaal oli tegelikult võltsing?

Ripley’s Believe It or Not kurioosumimuuseum, mis Kardashianile ajaloolise kleidi ülepea kasutada andis, kinkis daamile ka Marilyn Monroe juuksesalgu, kuid kahtluste kohaselt polnud see siiski autentne, vähemalt üks Monroed uurinud ajaloolane avaldab kahtlust, kas juuksesalk ikka oli ehe.