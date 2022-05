“Tagalas” – teledokumentaalfilm eestlastest, kes on viimased kaks kuud elanud Ukrainale

Ukraina sõja esimestel nädalatel moodustus Eestis vabatahtlik tagalaüksus Slava Ukraini, mis hangib sõjas riigile elupäästvaid ravimeid ja meditsiiniseadmeid. Kristjan Pihli ja Ove Mustingu uhiuus teledokumentaal “Tagalas” avab nende ja teiste kodanikuühenduste pühendunud tegevust Ukraina toetamisel, mida tunnustas Euroopa päeval ka president Alar Karis.



“Tagalas” näitab Ukrainas ja Eestis toimuvat läbi kolme noore naise silmade. Dokumentaalfilmi keskmes on Slava Ukraini tegevjuht ja asutajaliige Johanna-Maria Lehtme ja temaga koos tegutsevad Maria Reinup ning Elo Laura Aaspõllu.



Kristjan Pihli sõnul on “Tagalas” eelkõige psühholoogiline dokumentaal, mitte film Ukraina sõjast. “Viime küll vaataja vahepeal ka Ukrainasse, aga lahinguväljal toimuv on filmis pigem taustsüsteem. Film keskendub tegelikult sellele, mis toimub samal ajal Eestis. Viimased kaks kuud on sajad eestlased pühendunud Ukraina aitamisele. Nii mõnedki elavad sisuliselt Ukrainale,” märgib Pihl ja lisab, et paljudel abistajatel on pered ja isiklik elu jäänud seisma. “Meid huvitas, miks nad seda teevad ja mismoodi on sõda aitajaid ennast muutnud. Ja ikkagi - kaua nad veel niimoodi jaksavad?”



“Tagalas” esilinastus ETVs esmaspäeval. Teledokumnetaalfilmi autor on Kristjan Pihl, režissöör Ove Musting, toimetaja Priit Rajalo, produtsent Piret Priisaar.