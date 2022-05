Tahad toetada Ukrainat? Vaata Ukraina filme!

Ka Pimedate Ööde filmifestival, kinod Artis ja Sõprus, ETV ja Loov Euroopa Eesti Infopunkt annavad selleks oma panuse, tuues vaatajate ette mastaapse heategevusprojekti „Au Ukraina filmitegijatele”.

See on ligemale 20 Ukraina linateosest koosnev programm, mida näitavad PÖFFi veebikino, Artise ja Sõpruse kino ning ETV – nõnda ulatuslik Ukraina filmikava on Eesti ekraanidel esimest korda.

Vaatajatel palutakse teha annetus Ukraina hüvanguks

Filme saab terve maikuu jooksul vaadata tasuta, kuid vaatajatel palutakse Ukraina hüvanguks ja sealse filmikunsti toetuseks teha rahaline annetus.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on programm kokku pandud koos Ukraina filmitegijatega ja seda iseloomustab mitmekesisus. „Me ei tahtnud ainult sõda, vaid filme, mis käsitleks Ukraina teemat laiemalt, näitaksid sealset eluolu, avaksid ukrainlaste mõtteviisi. Aga sõjast ei saa me üle ega ümber, kas või selle tõttu, et paljud Ukraina filmitegijad on rindel, nende hulgas on ka hukkunuid, aga nad on olemas ja teevad oma filme, et jäädvustada seda, mis toimub. Ja meie kohus on neid aidata” ütles ta.

Programm sai avalöögi eile, kui Artise kinos linastus üks viimase aja olulisemaid Ukraina filme, Sergei Loznitsa tragikomöödia „Donbass”.

Tänasest on aga PÖFFi veebikino kavas kümme uuemat ja vanemat Ukraina linateost, millest osa on veebikino ekraanil olnud juba sõja algusest peale.

- „Viies teraapia” . Stass saab teada, et on HIV-positiivne ja otsustab põletada kõik sillad – ta valib enesehävitamise tee. Kui vanglas selgub, et elada on jäänud ainult kaks nädalat, tuleb eluisu tagasi. Alissa Pavlovska raju draama põhineb Odessa skandaalse poeedi, endise narkosõltlase Stass Dombrovskõi autobiograafilistel lugudel. Peaosas kirjanik ise, kõrvalosades endised ja praegused narkomaanid.

- „Liza lugu” . Kas on võimalik luua maailm, mida viiks edasi armastus? See pole lihtne – eriti neile, kellel on Downi sündroom. Oleksandr Žovna maagilis-realistlik draama.