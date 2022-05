VAATA | Kaadrid eksootiliselt planeedilt ja 6 saladust, millele vihjab värske "Avatar: The Way of Wateri" treiler

Aastaid James Cameroni hoolikate käte all vormitud järg 2009. aasta imeteosele "Avatar" peaks kinodesse jõudma detsembris. Tegevus toimub osaliselt fantastilises veemaailmas, planeedi Pandora ookeanilainete all sügavuses, osaliselt planeedi pinnal.

2. Treileris on näha lendavad olendid, kellega na'vid samamoodi sümbiootilise ühenduse loovad, nagu esimeses osas, kuid uue filmi olendid on natuke teistsugused - saame siis tuttavaks veel teise põneva lendliigiga.

3. Veealune 3D - James Cameron on hoolega nokitsenud, et uus film visuaalselt kõik samavõrra pahviks lööks nagu esimene "Avatar" seda tegi. Panoraamiderohkest videost näemegi, et võlumaailm on veenev nii vee all kui ka vee peal.