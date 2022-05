Melchiori radadel | Loeng, kus selgub, milliseid rõivaid kandsid keskaegse Tallinna elanikud

Milliseid rõivaid kandsid keskaegse Tallinna elanikud? Selle kohta on vähe teada ja olemasolev on tuttav vaid kitsale huviliste ringile. Loeng tutvustab arheoloogilisi rõivajäänuseid, mis on leitud Eestimaa linnade keskaegsetest prügiladestustest. Säilinud tekstiilikatked annavad aimu kasutatud kangastest ja kõnekatest detailidest – siidniidiga õmblused, nööbid ja nöörkinnised. Koos kirjalike ülestähenduste ja säilinud kujutistega toovad need leiud mineviku inimese tänapäevale lähemale.



Riina Rammo on Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessor, kelle uurimisvaldkonnaks on arheoloogiline tekstiil.