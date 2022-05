Vabariiklased ähvardavad Disney esimese Miki-Hiire autoriõigustest ilma jätta

Senaator Hawley juhatas oma autoriõiguste eelnõu sisse sõnavõtuga samadel ainetel: “Eriline autoriõiguse kaitse, mille kongress on neile andnud, toob woke-korporatsioonidele sisse miljardeid, samal ajal teenides üha enam woke-aktivistide huve.”

Eriline autoriõiguse kaitse tähendab seda, et Disney on autoriõiguste seadusandluse senisel kujunemisel märkimisväärset rolli mänginud. Miki-Hiir nägi ilmavalgust 1928. aastal. Sel ajal olid temaga seotud õigused kaitstud 56 aastaks. Kuid kui õigused 1984. aastal aeguma hakkasid, surus Disney lobiga läbi seadusemuudatuse, mis pikendas õigusi 75 aastale. Ja 1998. aastal suutis Disney taas kord oma hiire õigused avalikku kasutusse minekust päästa, suutes esile kutsuda seaduse, mis pikendas korporatsioonide omanduses olevaid nende originaalloomingu õigusi 95 aastale. Nii on esimese Miki-Hiirega multifilmi “Aurupaat Willie” autoriõigused praegu Disney omanduses kuni 2024. aastani.