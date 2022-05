ARVUSTUS |Virgutav ja vajalik lühifilmide kassett „Ma olen naine, ma saan hakkama!“ näitab, et Eesti naisrežissööride hulgas talente jagub

Kolmas lühifilm „Leidsin“ algab stseeniga surnuaias, kus grupp lapsi mängib peitust, ent taamal toimub sündmus, mille tunnistajaks on uudishimulik tüdruk, ning mis juhatab ootamatu mõrvani. Režissöör Ragne Mandri ja stsenarist Stella Carneiro „Leidsin“ on miniatuurne krimidraama, mis samuti tegeleb kujundlikult peresuhetega – venna ja õe omavahelise usalduse küsimusega. Siin saab lisaks veel küsida, et miks ühes peres otsustab teismeline poeg valida kriminaalse tee? Ragne Mandri tutvustab vaatajale näitlejatena nägusat noort ooperilauljaks õppinud Filipp Varikut kriminaalse teismelise venna rollis, Eesti Noorsooteatri näitlejat Jevgeni Moissejenkot politseiniku rollis ning uudishimulikku noort tüdrukut mängivat Mirtel Mugat. „Leidsin“ on rahvusvahelisel koostööl toimiv produktsioon, milles tugev potentsiaal Baltic Noir stiilis TV krimidraama arenguks.

Naisrežissööride lühifilmide kogumiku lõpetab lustlik jant „Vanaema, saa tuttavaks!“, mille režissöör ja produtsent on Kaire Russ, ning mis on kahesse kirjutatud stsenarist Eve Tisleriga. Kaire Russi film pajatab loo 80. sünnipäeva tähistavast vanaemast, kelle peolaua taga kohtuvad eri generatsioonid ja maailmavaated. Humoorika melodraama põhjus peitub selles, et üks sugulane saabub peole samast soost elukaaslasega. Kas samast soost elukaaslane on perekondlikul tähtpäeval peolauda oodatud? Kaire Russi näitlejatevalik on karaktereid osavalt tabav. Konservatiivset tädi Virvet kehastava Tiina Mälbergi miimikat ja mängu on filmis nauditav vaadata. Näitlejate galerii on igas mõttes värvikas: Ines Aru, Raivo Trass, Riho Rosberg, Grete Konksi, Jaanika Arum, Steffi Viita, Andres Roosileht, Mait Joorits, Eliis Uudeküll, kiitust väärib ka väikest last kehastav Haron Aasa. Lühifilmi kohta on tegemist suursuguse produktsiooniga.