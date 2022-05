Tuntud tegijate sulest valmib suveks komöödiasari „Uus algus“ Tõnis Niinemetsa ja Maiken Piusiga

Tänavu juunis jõuab voogedastusplatvormile Elisa Huub uus, järjekorras seitsmes eestikeelne Elisa originaalsari „Uus algus“.

„Huubi vaatajad on aina enam huvi tundnud värskete kodumaiste komöödiate järgi ning ajal, mil telekanalite põhiprogramm läheb suvepuhkusele, toome meie oma vaatajateni ühe perekonna humoorika seikluse ja teineteise taasavastamise loo,“ sõnas Elisa sisujuht Toomas Ili, lisades, et sari valmib koostöös tuntud tegijatega, kes on varemgi end tõestanud parimate kodumaiste komöödiate kirjutamisel ja tootmisel.

Sarja stsenarist Kait Kall lausus, et kuna loo keskmes on töö kaotanud vanemad, nende lapsed ning nendega seotud sekeldused, on seal äratundmist kõigile.

„Sarja inspireeris kirjutama ikkagi elu ja selle absurdsus. Eriti see, kuidas me mõnikord ei suuda ratsionaalselt probleemidega toime tulla, vaid laseme emotsioonidel end kanda. Ütleme kord liiga palju, teinekord liiga vähe ning vahel võiks üldsegi hoopis vait olla - aga inimene ei suuda. Ise lähtun sellest, et iga asi võiks olla parem kui eelmine ning kohati tundub, et on täitsa lootust, et tuleb väga äge seriaal,“ kirjeldas Kall.

Uus sari räägib neljaliikmelisest perekonnast, kes elab halli argielu ja keda ühel päeval tabab majanduslik katastroof. Pereisa Mait elab ühel koosolekul välja aastate jooksul kogunenud viha oma töökaaslaste vastu ja annab sisse lahkumisavalduse. Samal õhtul teatab naine, et teda koondati. Sellest hetkest algab elumuutev teekond, kus otsustakse, et aitab senisest elust alluvatena ning majanduslik käekäik võetakse enda kätte. Ja seda kogu perega.

Sarja peaosades on palavalt armastatud naljanina Tõnis Niinemets ja särav ning andekas Maiken Pius. Sarja stsenarist on Kait Kall ja režissööritoolilt leiab taas särava visiooniga Ergo Kulla. Kuueosalise sarja esimene hooaeg jõuab Elisa Huubi juba juuni esimeses pooles.