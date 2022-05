KURIOOSUM | Kahe tänavuse Oscari võitjaid võisid mõjutada tuhanded hääletusrobotite hääled

Kahe Twitteri hääletusel välja selgitatud uue Oscari-kategooria loomine ei olnud USA filmiakadeemia poolt algusest peale väga populaarne otsus. Kahtlustati, et sellega üritati pakkuda lohutusauhinda filmile “Ämblikmees: pole koduteed”, mis polnud muidu Oscari nominent.

Siiski ei läinud kaks Twitteris välja selgitatud fänniauhinda (Cheer Moment ja Fan Favorite) mitte Ämblikmehele, vaid “Õigluse liigale” ja “Army of the Deadile”, mõlemad Zack Snyderi filmid. Mõlemad on sellega ametlikult Oscari võitnud filmid.