PÖFF esitleb Cannes’is uusi Ukraina filme

Ühe maailma suurima filmituru Marché du Film esitlusprogrammis „Goes to Cannes” tutvustab PÖFFi filmitööstusüritus Industry@Tallinn & Baltic Event viit peagi valmivat Ukraina filmi, et sillutada neile teed rahvusvahelisele turule.

Esitletavad filmid on Roman Bondartšuki „Toimetus” (The Editorial Office / Редакція), Tarass Droni „Klaasist maja” (The Glass House / Дім за склом), Tonja Nojabrjova „Kas sa armastad mind?” (Do You Love Me?), Natalija Vorožbõti „Deemonid” (Demons / Демони) ja Semen Mozhovõi „Krüsanteemipäev” (Chrysantemum Day / Свято Хризантем).