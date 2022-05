Cannes'i avamisel kõne pidanud Volodõmõr Zelenskõi tsiteeris kinoikooni, kellega teda on sõja algusest saadik võrreldud

Endine koomik ja näitleja Zelenskõi ei jätnud kasutamata juhust tsiteerida oma sõnavõtus tummfilmide üht suurimat tähte Charlie Chaplinit, kellega teda on viimasel ajal märkimisvääses võrdluses seostatud.

Eriti just sõja algusnädalatel oli levinud võrdlus, et Zelenskõi on justkui maailma üldsuse silme all Chaplinist Churchilliks saanud. Arvestades, et Charlie Chaplin talle käepäraste vahenditega – filmiga – mõistis sügavalt hukka fašismi ja Adolf Hitleri tegevuse, on võrdlus mitmes mõttes nutikalt valitud.

Ukraina riigipea postitas Instagrami video oma kõnest:

Postitust saatis Zelenskõi kokkuvõttega oma sõnumist Cannes'is:

"Cannes'i filmifestival. Tuletasin meelde kangelase Chaplini sõnu 1940. aastast: "Inimeste vihkamine on mööduv, diktaatorid on surelikud, ja võim, mille nad rahva käest ära võtavad, saab taas rahva omaks. Ja ehkki inimesed surevad, ei sure vabadus iialgi.""

"Sellest ajast saadik on tehtud palju ilusaid filme. Näis, et oleme mõistnud, et suudame vallutada inimeste südameid iluga, tuues nad ekraanide ette kokku, selle asemel et lihtsalt vallutada ja tuua inimesed kokku pommivarjenditesse. Tundus, et oleme kõik ühel meelel, et sõda, mille õudused haaravad terve kontinendi, ei tohiks saada enam ühtki järge. Aga täna jälle, nagu toonagi, on maailmas olemas diktaator. Täna, nagu ka siis, peetakse sõda vabaduse nimel. Täna, nagu toonagi, on vaja, et kino ei oleks tumm."

Zelenskõi rõhutas oma kõnes, et kinol lasub vastutus aidata maailmas vabadust kaitsta, ja ütles, et maailm vajab uut Chaplinit, kes meie ajas uuesti tõestaks, et kino ei pea olema tumm.

Cannes'i festivalipealik Thierry Frémaux vastas väljaande IndieWire küsimusele, kuidas neil õnnestus Zelenskõi kõnelema tuua, lihtsalt: "Me oleme Cannes."

Ta lisas, et Ukraina presidendi kõne sisu (mida muuseas kanti koos avamisega üle ka kõigil prantsuskeelsetel territooriumidel) ei olnud ette teada.