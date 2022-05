Amber Heardi leping “Aquaman 2-s” lõpetati ja ta võidakse filmist välja lõigata

Tema roll Merana on selles frantsiisis keskne, ta on Jason Momoa nimitegelase kõrval teine peategelane ning tegu on sama frantsiisi teise filmiga, kus Heard mängis.

Kohtuprotsessil (kus endine abikaasa Johnny Depp on esitanud hagi moraalse kahju hüvitamiseks 50 miljoni dollari ulatuses) selgus aga, et Heard pole üldse veendunud, et teda selles filmis näha saab.

“Nad lõpetasid lepingu. Ma võitlesin, et filmi edasi jääda, ja sain oma lepingu tagasi, aga ma ei tea, kui palju mind tegelikult filmis näidatakse.” Ta lisas, et pärast filmi edasi jäämist tema roll iga uue käsikirja variandiga aina kahanes.

Pärast inetut lahutust ning kohtuvaidlusi Johnny Deppiga ja küsimusi, mis ka Heardi enda käitumise kohta on tekkinud, on fännid kogunud allkirju, et naine filmis osaleda ei saaks. Allkirju on praeguse seisuga 4,2 miljonit. Ühtlasi on teada, et Amber Heardi keemia ekraanipartneri Jason Momaga (ehk nende omavaheline läbisaamine) jätab soovida.

“Aquaman 2” peaks kinodesse jõudma järgmise aasta 17. märtsil.