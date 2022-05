FOTOD | Tartu Elektriteater tunnustas filmitegijaid, kes hoolivad kolleegidest ja filmivaldkonnast

Auhind on mitterahaline ja mõeldud märkama nende inimeste tegevust Eesti filmimaastiku arendamisel. Laureaadid said Elektriteatri poolt meened ja kino poolse suurima tänu. Auhinnasaajad kuulutati välja Eesti film 110 peoõhtul 6. mail Elektriteatris.

Tartu Elektriteatri auhindade saajateks on:

Erik Norkroos kõige südamlikuma filmiprodutsendina. Erik on aidanud ekraanile jõuda paljudel filmidel ennastsalgava hoolivusega filmitegijate vastu. Südamlik suhtumine filmitegijatesse peegeldub vastu ka tema produtseeritud filmidest.

Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid Eesti uue energia ja ägeda asja ajamise eest esimese erakapitalil põhineva filmiinvesteeringute fondi Tallifornia Film Fundi näol. Tallifornia toetusel on juba jõudnud valmida mitu filmi, mis on saanud nii publiku kui kriitikute heakskiidu.

Katrin Tegova ja Dagmar Reinolt meediasuhtluse arendajatena sellisel tasemel, et tundub nagu oleks nende kanda pea kõikide eesti filmide turundus.

Reet Sokmann ja Hagi Šein elektroonilise Eesti Filmi Andmebaasi loomise ja arendamise eest, mis on saanud kõigile eesti filmidega tegelevatele inimestele ülioluliseks infovaramuks.

Tõnu Karjatse armastatud ja alakasutatud filmikajastajana. Tõnu töö filmiajakirjanikuna on meedivalt lugeja-, kuulaja- ja vaatajasõbralik ning tema juhitud vestlused alati filmitegijaid ja publikut austusega kohtlevad.

Sergei Kibus ja Pärtel Tall sisu ja vormi briljantse ühendamise eest plastiliinianimatsioonis „Teofrastus“. Headuse ja kaastunde sõnumit kandev südamliku lugu on teostatud detailiküllaselt ja sellise tundlikkusega, et lühifilmi leidis õige mitmel seansil üles ka Elektriteatri publik. Lisaks jäädvustab „Teofrastus“ filmilukku Peedu raudteejaama, mis on tore panus Eesti filmigeograafiasse.