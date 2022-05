158. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Netflixi "Our Father" on tõeliselt õudne dokumentaalfilm

Seejärel anname hinnangud uutele kinofilmidele: Doctor Strange in the Multiverse of Madness , This Much I Know to Be True, The Unbearable Weight of Massive Talent, The Northman, Operation Mincemeat, Kiik, kirves ja igavese armastuse puu



Sisukord:



0:00 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: My Dress-Up Darling (2022), Our Father (2022)



Henryk: After Life (2019), The Office (2005), The Contractor (2022)



Ragnar: Onibaba (1964), House (1977), The Staircase (2004–2018)



1:41:51 Anname hinnangud kinofilmidele:



2:27:12 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



