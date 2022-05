Muusiku ja helilooja esindajate teatel suri mees Prantsusmaal, kus viibis ravil, vahendab The Guardian.

Evángelos Odysséas Papathanassíou nime all sündinud Vangelis võitis 1981. aastal Oscari “Chariots of Fire” heliriba eest. Sealt tuntud klaverimotiivid on maailmakuulsad.