"Sierra" võitis Soomes parima lühianimafilmi preemia

“Olen alati lootnud, et rallitemaatika, kasvuhoones askeldav ema, auto kallal nokitsev isakarakter ning neid kõiki niidina ühendav must huumor võiksid resoneeruda Soome publikuga. Seda enam on auhinna üle hea meel,” kommenteeris filmi režissöör ja kunstnik Sander Joon. “Kiitos!”



Aasta alguses esilinastunud filmile oli see üheksas auhind. Teiste seas on “Sierra” pälvinud ARTE auhinna Dresdenist ning publikupreemia animafestivalilt GLAS. Mai alguses kuulutati “Sierra” San Francisco filmifestivali parimaks lühianimafilmiks, mis annab Eesti animafilmile õiguse kandideerida Oscarile. Eestisse jõuab “Sierra” augustis, mil film rallitab erilinastustega mööda Eestit.

“Sierra” keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all peidab end isiklik lugu, mis on tõukunud autori suhtest oma isaga. Dünaamilise arvutianimatsiooni kõrval näeb filmis ka 16mm üles võetud kaadreid ralliteemalisest nukufilmist, mille animeeris 80ndatel autori isa Heikki Joon.



“Sierra” režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.

Filmi arendust ja tootmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Eesti Filmi Instituut.