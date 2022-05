Dokumentaal "Johnny vs Amber" esitab kohtutõendeid ja uurib, mis kurikuulsalt ebaõnnestunud abielus valesti läks

“Johnny vs Amber” on kaheosaline dokumentaalfilm kahest polariseeritud vaatenurgast, mis uurib üht viimase kümnendi avalikumat ja laiemalt kajastatud õiguslahingut – Johnny Deppi ja Amber Heardi vahelised süüdistused perevägivallas ja sellele järgnenud laimukaebus, mille Depp algatas News Group Newspapers Ltd. vastu.