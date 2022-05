ETV toob Ukraina toetuseks ekraanile filmiprogrammi ja eriülekanded

Esmaspäeval kell 20 vahendab ETV ühendkooride laulvat toetusavaldust, milleks kogunetakse Tallinna lauluväljakule sel pühapäeval. Suure ühendkoori esituses kõlavad Ukraina ikooniline laul "Punane lodjapuu aasal" ning Eesti isamaalised laulupeo lood "Ta lendab mesipuu poole" ja "Mu isamaa on minu arm". Ühislaulmise tulemusena valmib video, mis saadetakse kõikjale maailma meenutamaks, et Ukraina pole üksi ja vajab jätkuvalt toetust.

Ukraina ja Itaalia koostööna valminud mängufilm Darynast, kes on pikalt töötanud Itaalias koduabilisena, et Ukrainasse jäänud perele paremat elu võimaldada. Kui ta lõpuks koju Ukrainasse naaseb, avastab Daryna, et kõik pole sugugi roosiline. Ta mees on hakanud jooma ja on jätnud unarusse maja, mida pidi ehitama, tütar aga on lapseootel ning üksi.