VIDEO | "Apteeker Melchiori" 100 000. vaataja sai kinos üllatuse

Filmi “Apteeker Melchior” on vaadanud juba 100 000 kinokülastajat, teatas filmi meeskond sotsiaalmeedias.

Möödunud nädalavahetusel täitus mängufilmil „Apteeker Melchior“ ambitsioonikas eesmärk – filmi on kinos vaatamas käinud 101 392 inimest ja sellest sai 11. taasiseseisvunud Eestis toodetud mängufilm, mille kinopileti ostis üle 100 000 Eesti inimese.

Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul võib nüüd julgelt väita, et Eesti inimesed on leidnud pandeemia järel taas tee kinno. „Igal aastal toodetakse Eestis mitukümmend uut filmi, näiteks 2022. aastaks on Eesti Filmi Instituudi andmetel planeeritud 37 kodumaise filmi esilinastus. Neist jõuab eksklusiivsesse „100 000 klubisse“ vaid koorekiht.“