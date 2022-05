ARVUSTUS | Tõeline sõprus absurdiuniversumis ilma queerbaiting’u ja ebarealistliku noorteslängita

Vaatamata pealkirjale ja romantilisele suhtele (või õigemini selle lõppemisele), mis filmi tegevuse käima tõmbab, on selge, et tähtsaim armastus KKIAPs on peategelaste sõprus. Eriti meeldiv on näha loojate valikut peegeldada selles õrnust ja hoolt – väärtusi, mida kohtab siiani nii päriselus kui ka meedias heteromeestest sõprade vahel pigem harva. Samas on välditud nii nende armastuse labaseks naljaks pööramist kui ka queerbaiting’ut – Kiik ja Eerik on parimad sõbrad ja parimad sõbrad lihtsalt armastavadki üksteist. Selgeimaks näiteks sellest võib pidada tiigiäärset stseeni filmi alguses, kus sõbrad lebavad tähti vaadates pead kõrvuti paadisillal. Kaader näikse pärinevat mõnest läägest romansist, kus arglik paarike teineteise silmisse upub. Poiste vestlus aga – Eeriku mure Kiigu kunstiunistuste hülgamise pärast – kinnitab filmi eetost, et suureks saamise võti on küll eneseusk, kuid ka tugi neilt, kes meid armastavad. Samal ajal on stseen hea näide filmi võimekast tempokasutusest, kus äkilisus ja pinge vahelduvad lembuse ja rahuga.

Kahe peategelase dünaamika ongi filmi kandev jõud, mis tõstab selle kõrgemale keskmisest suvekomöödiast. Kiik ja Eerik on küll koomilised ja ülepaisutatud karakterid, kuid ei üksi ega paarina pole tegemist karikatuuridega, kuigi just nii võib nimetada episoodilisi tegelasi, keda poisid tee peal kohtavad. Tänu sellele mõjub sõprus siira ja realistlikuna – arvaks, et ka poisse kehastavad Urmet Piiling ja Herman Pihlak on sõbrad. Eriti Eeriku tegelaskuju võib pidada pea et sõpruse kehastuseks. Vaatamata Kiige ilmselgele isekusele saab Eerik algusest lõpuni aru, kui väga Kiik teda vajab, ning on talle olemas ka kõige suuremas kaoses. Samas vajab Eerik ka ise Kiike, tema nõuandeid tüdrukute osas ning eriti seiklusi, mida Eerik küll raskelt üle elab, aga tegelikult naudib. Võib arvata, et just Kiigelt päritud julgus viib Eeriku filmi lõpuks ülikooli, mis omakorda innustab Kiike enda unistuse juurde naasma.