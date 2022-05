Nördinud ukrainlased nimetavad Vene režissöörile eetriaega andnud Cannes'i juhtkonda põhimõttelagedaks

On viimane aeg Serebrennikovi teisitimõtleja-staatus kahtluse alla seada. Tema kõne Cannes’is reedab sallivat suhtumist Venemaa Ukraina-sõja võimaldajatesse. Selles kontekstis on tema sõnad Venemaa kultuuri kohta iseäranis paljastavad. “Venemaa kultuur on alati olnud militarismi- ja sõjavastane,” väitis ta. Selline üldistus on loomulikult täiesti väär: piisab, kui mainida Puškini sõjakust poeemis “Venemaa laimajaile” või Aleksandr Solženitsõni läbivat irredentismi. Suur hulk Vene kultuuri suurkujusid Dostojevskist Brodskini on olnud šovinistid, seda eriti Ukraina suhtes. Kirill Serebrennikov ise on elav tõend, et Venemaa kultuur on lõviosas sõda pooldav ning seda on võimalik väga efektiivselt kasutada Venemaa agressiivse ekspansionismi õigustamiseks ja puhtakspesemiseks.