"Avatari" produtsent paljastab, miks 3D-filmid pole toonud hiigelmenu, vaid tekitavad hoopis võõrastust

“Avatar: The Way of Water” produtsent Jon Landeau, kes oli James Cameroni tiimis nii “Titanicu” kui ka “Avatari” juures, selgitab, et “Avatari” 3D ja teiste filmide 3D vahel on erinevus – nimelt käsitleti “Avatari” puhul 3D-d juba filmi loomise juures ühe loomingulise elemendina, mitte aga turundusvõttena.

“Ma arvan, et inimesed sattusid eksiteele, mingil ajal tundus, et 3D-sse konverteerimine muudab filmi paremaks. 3D ei muuda filmi, see võimendab seda, mis filmile omane on. Ma arvan, et seda tehti tagantjärele, kui film juba valmis oli, mitte ei kasutatud loomingulise elemendina – umbes nagu valgustust, fookust, kaameratööd, mida filmi looja peab arvesse võtma, kui tahab seda kasutada oma loo paremaks edasi andmiseks,” selgitas Landeau The Hollywood Reporterile.