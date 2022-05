159. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | "Jujutsu Kaisen 0" on fännide maiuspala, mida peab kinos kogema

Seejärel anname hinnangud uutele kinofilmidele: "Jujutsu Kaisen 0" ja "Tagurpidi torn".



Sisukord:



0:00 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Aoashi (2022), The Saint's Magic Power is Omnipotent (2021), The Lincoln Lawyer (2022), Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (2022)



Henryk: Top Gun (1986), Shaun the Sheep (2007), Jujutsu Kaisen (2020), Moon Knight (2022), Space Force (2020)



Ragnar: Love, Death & Robots (2019– ), Picnic at Hanging Rock (1975), Top Gun (1986)



1:36:34 Anname hinnangud kinofilmidele: "Jujutsu Kaisen 0" ja "Tagurpidi torn".



2:05:48 Vaatame "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" esimest treilerit!



