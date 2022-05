Kas „Mehed mustas“ agendid on tegelikult Marveli universumi kangelased?

Stseenis Maroko Kasbahis, kus MIB agendid proovisid agente M ja H nurka ajada ja kinni nabida, pidid kõik Kasbahi mošee katusel olevad agendid olema moslemid. Mittemoslemid võivad mošeesse siseneda ainult siis, kui moslemid on selleks loa andnud ja kui neil on seaduslik põhjus. Julgeme kahelda, et katuse peal trampimine ei oleks olnud piisav põhjus selle jaoks. Meile teadaolevalt on see esimene kord, kui keegi on filminud stseeni, kus mošee katusel on inimesed.

Les Twins ehk Laurent ja Larry Bourgeois kehastavad „Mehed mustas: Globaalne oht“ tulnukatest pahalasi, kes alati proovivad agentidele H ja T käru keerata. Filmiekraan ei ole ainuke koht, kus neid varem kohatud on – nad on teinud kaasa Cirque du Soleilis ja töötanud koos suurte hiphopikuulsustega nagu Missy Elliot, Big Sean ja Nicki Minaj. Kõige prominentsem staar, kellega prantslased koostööd on teinud, on Beyonce, kes kuuldavasti oli ka inimene, kes õpetas kaksikutele selgeks inglise keele.

Kui inimesed nägid esmakordselt Chris Hemsworthi ja Tessa Thompsonit „Mehed mustas: Globaalne oht“ posteritel, olid fännid väga altid ütlema: „Ooo vaata, Marveli staarid taaskord koostööd tegemas“. Paljud ei pruugi seda küll teada, kuid „Mehed mustas“ frantsiis on tegelikult Marveli koomiksitega tihedalt seotud. „Mehed mustas“ sai alguse koomiksitest, mis ilmusid 1990. aastal. Sel aastal lasti välja kolm väljaannet ning järgneval aastal samuti kolm. See seeria avalikustati Aircel Comicsi poolt, mille hiljem Malibu Comics ära ostis. 1994. aastal ostis Malibu ära ka Marveli. Kui 1997. aastal esimene „Mehed mustas“ film välja tuli, nimetati seda kui Marveli koomiksi adaptsiooniks. Film tuli välja kolm aastat enne, kui esimene edukas Marveli frantsiis ekraanidele jõudis, selleks oli „X-Mehed“. Ehk loogika järgi edendavad Thompson ja Hemsworth Marveli traditsiooni ka väljaspool Marveli universumi.