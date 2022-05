Klassivõitlus asustamata saarel, mošeepõnevik ja tänukõne kuuele eeslile - Cannes'i värvikad võitjad

“Triangle of Sadness” on satiiriline film, kus ülirikaste kruiisilaev upub, ning modellipaar, salk miljardäre ja koristaja satuvad asustamata saarele, kus harjumuspärane klassihierarhia peapeale pöördub. Östlundi sõnul on tema eesmärk pakkuda filmiga inimestele kõneainet ja neid samal ajal lõbustada.