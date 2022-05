Apteeker Melchiori teine film saab keskajahõngulise orkestrimuusika

Liina Sumera sõnul on kogu filmitriloogia muusika keskajahõnguline, kuid selles on kaasaegse filmimuusika värskust. „Teise filmi muusika on analoogne esimesele, aga kuna filmis on uusi tegelasi ja teemasid, siis saab ka iga filmi muusika uute teemade võrra rikkamaks. Näiteks kasutame seekord lisaks naisvokaali ja hiiu kannelt.“