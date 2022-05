JusticeForJohnnyDepp*. Tehisintellekt võtab üle: algoritm mõistab kohut ja viib otsuse täide kõheda efektiivsusega

Kohtusaalis käib halastamatu lahing. Samal ajal aga TikTokis (ja muidugi ka mujal sotsiaalmeedias) tähelepanulaamad liikuma läinud ja inimesed, kes varem rohkem oma sõprade ringis tiktokkisid, teenivad nüüd hüppelise jälgijate arvu kasvu (sadade jälgijate pealt kümnete tuhandeteni) tõttu kohtuvaidluse pealt raha. Head ajad on ka õigusnõustajatel, influentseritel, aktivistidel, koomikutel ja muudel avalikku sõna ja tähelepanu leivateenimiseks kasutavatel isikutel. Iga kohtusaalis kuuldavale toodud köhatus võetakse üksipulgi läbi ja analüüsitakse iga nurga pealt, abiks kehakeelelugejad (ja see on veel üks teaduslikumaid ekspertide paneele). Muu hulgas on leitud, et Heardi advokaat on maailma suurim "Karen" (laias laastus õel sõimusilt, mis tähistab kurja keskealist naist) ja et Depp ja üks tema advokaatidest võiksid olla kena paar.

Ka kommentaarides kihab elu. Peamiselt on inimesed Johnny üle heldinud ja Amberi peale kurjad. *#JusticeforJohnnyDepp (üleskutse seada Johnny Deppi jaoks õiglus jalule) on üks neutraalsemaid trellviiteid, aga leidub ka neid, mis Amber Heardi suhtes oluliselt räigemad. #JusticeForJohnnyDepp on TikTokis tootnud 18 MILJARDIT vaatamist. Kui keegi julgeb aga Amberi poolt olla, satub ta üsna tõenäoliselt kurja rünnaku alla. See on fännide lahing, ja pole saladus, et Johnny Deppil on neid oluliselt rohkem kui Amber Heardil.

Tiktoki algoritmi kohta on varemgi täheldatud, et see on peaaegu hirmuäratavalt osav söötma kasutajatele ette just neile huvi pakkuvat sisu. Enamgi veel, TikTok loob igale kasutajale oma kõlakambri, just talle sobivate arvamustega ruumi. Seda kinnitas ka Carnegie Melloni ülikooli tarkvarauuringute teadlane Daniel Klug: ”TikTok loob kasutajale vahendatud reaalsuse.”

Loomulikult on kohtuasjast endast kogu selle inimlikus põnevuses ka traditsioonilise(ma)s meedias tohutult palju kirjutatud, sest see pakub inimestele huvi. Kuid eraldi väärib tähelepanu ka sotsiaalmeedia omakohus ja sellest on kirjutanud välismeedia väljaanded nagu CNN ja The New York Times. Ühest küljest on see kõik antropoloogia ja uue meedia seisukohast väga huvitav, kuid teisalt murettekitav. Nii kardetakse, et kohtuasja ja sellega kaasnevat ainulaadset arvamusvälja võidakse kasutada naiste vastu, kes on vägivalla ohvriks langenud, et nende sõna väärtust kahandada. Olenemata sellest, kes Deppi-Heardi asjas tegelikult rohkem süüdi on.