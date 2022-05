Filmistuudio boss vihastas, kui kuulis, mis põhjusel Clint Eastwoodi filmile roheline tuli anti

Ehkki kahe filmiga nii režissööri kui ka parima filmi Oscari võitnud (ja lisaks nii lavastaja kui ka näitlejana mitu nominatsiooni saanud) 91-aastane Eastwood, kes tegutseb lavastajana juba alates 1971. aastast, on Hollywoodi raudvara, pole tema kui režissööri viimased filmid eriti midagi sisse toonud. Kui Zaslav Warner Bros. Discoverys asja uuris, tuli välja, et filmistuudio juhid ei arvanudki, et “Cry Machost” eriline kassahitt saaks. Zaslavi küsimusele, miks filmi siis tootmisesse anti, vastati, et Eastwood on lubatud filmid alati õigel ajal ja alla eelarve piiri valmis saanud. Zaslavi arvates sellest ei piisanud. “Me ei võlgne kellelegi midagi. See ei ole meelelahutussõprus, see on meelelahutusäri," ütles ta.