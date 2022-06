160. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Need kaks filmi on parimad asjad pärast veeuputust

Sisukord:



0:00 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Love Death & Robots (2019), Insiders (2021), Stranger Things, Ricky Gervais: SuperNature (2022), The Hall: Honoring the Greats of Stand-Up (2022)



Henryk: Space Force (2020), Ricky Gervais: SuperNature (2022), Days of Thunder (1990)



57:04 Jagame Obi-Wan Kenobi (2022)kahe esimese episoodi muljeid



1:17:14 Ragnar teeb ülevaate 75. Cannes'i filmifestivali online keskkonnas nähtud 22 filmist



BIG KIDS (Quand Tu Seras Grand) - ONLINE PREMIERE

By Andréa BESCOND, Eric MÉTAYER, France



MÉTAMORPHOSIS - ONLINE PREMIERE

By Michel PATIENT, France



IF YOU ARE A MAN (Si Tu Es Un Homme) - ONLINE PREMIERE

By Simon PANAY, France



WOLVES OF WAR - ONLINE PREMIERE

By Giles ALDERSON, United Kingdom



KLONDIKE - ONLINE PREMIERE

By Maryna ER GORBACH, Ukraine, Turkey



SOUTH SENTINEL (Sentinelle Sud) - ONLINE PREMIERE

By Mathieu GERAULT, France



THE WORST ONES (Les Pires) - UN CERTAIN REGARD PRIZE

By Lise AKOKA, Romane GUERET, France



MAGDALA - ACID

By Damien MANIVEL, France



MEN AND GODS. THE WONDERS OF THE MUSEO EGIZIO - ONLINE PREMIERE

By Michele MALLY, Italy



YUKU AND THE HIMALAYAN FLOWER - ONLINE PREMIERE, Belgium, France



DOMINGO AND THE MIST - UN CERTAIN REGARD

by Ariel ESCALANTE MEZA, Costa Rica



THE MOUNTAIN (La Montagne) - Directors' Fortnight Society of Dramatic Authors and Composers Prize

By Thomas SALVADOR, France



METRONOM - UN CERTAIN REGARD best director prize

By Alexandru BELC, Romania, France



FIDDLER’S JOURNEY TO THE BIG SCREEN - ONLINE PREMIERE

By Daniel RAIM, USA



ONE FINE MORNING (Un Beau Matin) - Directors' Fortnight Europa Cinemas Label prize

By Mia HANSEN-LØVE, France, Germany



LA JAURÍA - La Semaine de la Critique CRITICS’ WEEK Nespresso Grand Prize

By Andrés RAMÍREZ PULIDO, France, Colombia



CONTINENTAL DRIFT (La Dérive Des Continents) - Directors' Fortnight

By Lionel BAIER, Switzerland, France



DE HUMANI CORPORIS FABRICA - Directors' Fortnight

By Verena PARAVEL, Lucien CASTAING-TAYLOR, France, Switzerland



MY BROKEN MARIKO - ONLINE PREMIERE

By Yuki TANADA, Japan



SADAKO DX

By Hisashi KIMURA, Japan



WELCOME TO SIEGHEILKIRCHEN (Rotzbub) - Online premiere

By Marcus H. ROSENMÜLLER, Santiago Lopéz JOVER, Austria, Germany



OPPOSITE DIRECTION (Dirección Opuesta)

By Alejandro BELLAME, Venezuela, Italy



2:03:13 Anname hinnangud kinofilmidele: "Top Gun: Maverick"



