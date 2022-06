Kes tegelikult võitis ja kes kaotas ehk mis saab Amber Heardi ja Johnny Deppi filmikarjääridest edasi?

On selge, et paljud usuvad ja toetavad Johnny Deppi, ka Hollywoodis. Samuti näitas äsja lõppenud äärmiselt avalik kohtulahing, et fänne on mehel tohutu hulk ja suur osa neist on 100% veendunud, et ta on (nagu sotsiaalmeedias mõni aeg tagasi oli kombeks sellist seisukohta väljendada) sama soe, pehme ja imeline nagu kaneelirull.

Kuid samas on siiski ka hulk inimesi, kelle silmis on Depp vähemalt samavõrra süüdlane kui Amber Heard, ning paljude arvates on ta hoolimata värskest kohtuotsusest peamine süüdlane ja lähisuhtevägivallatseja. Peale selle on temaga väidetavalt filmivõtetel olnud ka teisi probleeme, näiteks kalduvus lausa tunde hilineda. Seetõttu ei pruugi olla garanteeritud, et suured filmkompaniid (nagu Disney) julgevad lähiajal tema peale panustada. Kuid enne Jack Sparrow rolli oli Depp tuntud just omanäoliste rollide eelistamise poolest väiksemates filmides.

PR-ekspertide hinnangul võib Depp oma staatuse hõivatud megastaarina taastada, kuid kindlasti ei käi see kiiresti.

NBC News vahendab mitme avalike suhete eksperdi seisukohta. Newsroom Public Relationsi juht Howard Brewer oletas, et filmitööstus läheneb Deppile ettevaatusega. “Olen kindel, et osa Hollywoodist jääb äraootavale seisukohale, sest on teatavasti ka neid, kes usuvad Amber Heardi,” sõnas ta.

“Ma arvan, et ta naaseb Hollywoodi staari staatusesse,” arvas Vision PR Groupi tegevjuht David E. Johnson, kelle sõnul võitis Depp selgelt avaliku arvamuse kohtus.

Kriisikommunikatsiooni ettevõtte Gillot Communications juht Eden Gillott hindas, et Depp nägi kohtuasja lõpupoole välja kurnatud ning kahtles, kas mees tahabki üldse kohe hakata suuri kinotegusid tegema.

Olgu, kuidas on, igatahes on Deppi väljavaated hetkel oluliselt paremad kui enne laialdaselt kajastatud avalikku kohtupidamist, milles tal tõesti õnnestus avalik arvamus suuresti enda poole võita.

Mis puudutab Amber Heardi, siis tema oli enne abielu purunemist oluliselt väiksema kaliibriga täht kui Depp, ka tema suuremaid peaosatäitmisi on saatnud ebaõnn. The Guardian kirjutab, et tema viimane peaosa “London Fieldsis” langes ära, sest filmi režissöör ja produtsendid läksid tülli. “Aquamanis” aga oli tal kuuldavasti probleemiks (ka) kehv ekraanikeemia teise peaosalise Jason Momoaga. The Guardian oletab, et naine võib hoopis soovida jätkata lähisuhtevägivalla vastase aktivisti ja eestkõnelejana. Kindlasti on ta aga pärast abielu ja selle purunemist paradoksaalsel kombel kümme korda kuulsam. Ja see on miski, mida on kindlasti võimalik kuidagi uue elu ehitamisel kasutada.