Go3 platvormile jõudis uus Leedu komöödiasari emigrantidest

Kolm sõpra Arminas, Froidas ja Dariusas on elanud Inglismaal, Peterborough's juba tükk aega. Sõbrad töötavad seal ja elavad elu täiel rinnal. Igaüks on isemoodi: Arminasele meeldib trenni teha ja hoolib väga oma välimusest, Froidas on endine pätt ja Dariusasel on kaks bakalaureusekraadi ja suured ambitsioonid.