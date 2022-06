Dokumentalistika elav klassik näitab lõunaeestlastele paradiisi ja armastust

Jerzy Sladkowski on sündinud ja kasvanud Poolas, kuid 1982. emigreerus Rootsi. Filmiajakirjanik Tiit Tuumalu on nimetanud Sladkowskit tabavalt dokumentalistika elavaks klassikuks. Pika karjääri jooksul on ta loonud üle 50 filmi. Tema filmide läbivaks teemaks võib pidada inimesi, kes on silmitsi dramaatiliste muutustega või indiviide, kes püüavad muutuvas keskkonnas säilitada normaalsust ja püüdlevad oma vaiksel moel parema elu poole.

Ellujäämise Kunstide dokprogrammi kunstiline juht ja kohtumisõhtute kuraator Kaarel Kuurmaa: “Jerzy Sladkowski on oma pika karjääri jooksul filminud üle ilma Kuriilidelt Brasiiliani, Põhja-Rootsist Albaaniani ning vaadelnud inimeseks olemist väga erinevatest perspektiividest. Sladkowski eriliseks kireks on olnud filmimine Venemaa avarustes, kus on ta loonud kümneid auhinnatud filme. Seni on tema filmimise kaardilt täitsa eemale jäänud aga Baltikum. Mul on väga hea meel, et säärase kaliibriga režissöör vastas jaatavalt kutsele tulla vaatlema elu Euroopa Liidu piirialadel. Ta toob siia kaasa oma põhjatud teadmised ja kogemused, mis pakuvad värsket pilku Lõuna-Eesti mõtestamisel. Kui läheb hästi, siis loodetavasti vormub tema siin residentuuris kogetu ka uueks linateoseks.”