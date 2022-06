Milles seisnes “Aquamani” Jason Momoa ja Amber Heardi “olematu ekraanikeemia”?

Mida see aga täpselt tähendada võiks? Üllataval kombel tundub, et mitte seda, et neil omavahel üldse mingit keemiat poleks olnud. Nimelt hakkasid juba esimese “Aquamani” filmimise ajal ringlema jutud, et näitlejate vahel on hoopistükkis armusuhe. 2017. aastal olid nad kuuldavasti päris lähedastes suhetes, vahendab The Sun.

Tegelikult on täiesti võimalik, et nende lähedus oli platooniline, igal juhul viitasid nii pildid sotsiaalmeedias kui ka intervjuudes räägitu pigem soojadele kui jahedatele suhetele. Seega ongi keeruline aru saada, milles nende olematu keemia õieti seisneb või millal see alguse sai.

Ajal, kui nad jagatud piltide põhjal üsna palju aega koos veetsid, oli Momoa just abiellunud oma elukaaslase Lisa Bonetiga. 2022. aasta alguses läksid nad pärast 16 koos veedetud aastat lahku.

Heard aga oli sel ajal paar Elon Muskiga, see suhe lõppes 2018. aastal.

DC boss Hamada aga kinnitas kohtus, et Heardi ja Momoa vaheline keemia, kui seda “Aquamanis” näha võib, on toodetud filmi järeltöötluses montaaži ja muude filmimaagia võtetega, see olla üsna tavaline praktika, aga konkreetsel juhul oli see tema sõnul piisavalt vaevanõudev, et kaaluda näitlejatari väljavahetamist.