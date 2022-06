Olev Sten Erik Jõgi ootamatust olukorrast kodumaise sarja võtetel: tssss, see jäi kaadrisse. Mega!

Kevad toob noormehe jaoks aga mitmeid uusi väljakutseid. Lisaks teletööle veedab noormees päevi ka ansambli Quressiga muusikat tehes, mille loo "Born & Raised" äge video on peagi nähtav Youtube'is. Kuid noor näitleja on juba tegusalt ametis ka järgmise teleprojektiga. Juuni alguses esilinastub komöödiaseriaal "Uus algus", mille režisööriks on taas Ergo Kuld ning stsenaristiks Kait Kall. Suvel on Stenil tulemas filmivõtted Läänemaal ja kuni aasta lõpuni on pea iga kuu planeeritud uute seriaalide võtetele. "Kus mind näha saab? Eks siis näis!"