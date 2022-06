Enne mõtle, siis tätoveeri! Populaarne seriaal pani aluse trendile, mis ajab paljudel ihukarvad püsti

Millie Bobby Browni kehastatud Eleven on tüdruk, kes rööviti ja veetis lapsepõlve katselaboris, kus tema randmele tätoveeriti identifitseerimisnumber 011 - sealt ka tema hüüdnimi Eleven.

Paljude arvates on see äge ja tähendusrikas ja nii ongi hulk inimesi endale samasuguse tätoveeringu teinud. Ainuke probleem ongi aga sellise tätoveeringu tähendus. Tegu on identifitseerimisnumbriga ning sellisel viisil nummerdati inimesi Auschwitzi koonduslaagris.