Eesti Filmi Instituut tähistab juubelit - 25 aastat heade filmide toetamist

EFSA/EFI toel aastate jooksul valminud filmide nimekiri on pikk ja muljetavaldav. Mängufilmidest on EFI toel valminud Eesti kinolevi edetabelites troonivad mängufilmid Tanel Toomi „Tõde ja õigus“, Elo Nüganeni „Nimed marmortahvlil“, Rene Vilbre „Klassikokkutulek“, Anu Auna „Eia jõulud Tondikakul“, Moonika Siimetsa „Seltsimees laps“, aga ka rahvusvahelist tunnustust toonud Veiko Õunpuu „Sügisball“, Rainer Sarneti „November“, Ilmar Raagi „Klass“ jne. Alates loomisest on EFSA/EFI olnud ka Eesti animakultuuri toetaja, millega seoses tasub märkimist, et viimase veerandsajandi jooksul on kinodesse jõudnud kõik meie täispikad kogupere animafilmid (ülipopulaarsed Lotte lood, „Morten lollide laeval“, „Vanamehe film“, „Sipsik“), mis kõik on rõõmustanud vaatajaid ka mitmekümnes välisriigis. Festivalidel teeb jätkuvalt ilma meie autorianimatsioon, kus aktiivsete klassikute (Priit ja Olga Pärn, Riho Unt, Rao Heidmets jt) kõrvale on kerkinud uus põlvkond tunnustatud tegijaid: Ülo Pikkov, Priit Tender, Kaspar Jancis, Chintis Lundgren, Mikk Mägi, Sander Joon ja mitmed teised. Ka paljud festivalidel auhindu võitnud, aga ka hulgaliselt kodupublikut rõõmustanud dokumentaalfilmid on pälvinud EFSA / EFI toetuse, nimetagem vaid mõned: Jaak Kilmi „Disko ja tuumasõda“, Joosep Matjuse „Tuulte tahutud maa“, Jaan Tootseni „Fred Jüssi. Olemise ilu“, aga ka läbi aastate i