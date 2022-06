Mängufilmide ja hittseriaalide kostüümikunstnik Triin Peetsalu: see eriala tuli ise minu juurde

Tema esimene kokkupuude kostüümikunstiga oli peaaegu pooljuhuslik, kui sai kostüümikunstniku assistendina reklaami juures abis olla. "Pärast esimesi kogemusi tundsin ühelt poolt suurt huvi ja tõmmet eriala vastu, samas ka austust ning imetlust. Tundsin, et on palju õppida, aga sellest on ka palju saada," räägib Peetsalu. Triin ei usu elus juhustesse, vaid ainult võimalustesse, mistõttu lisab: "See eriala tuli ise minu juurde."

Väljakutsed ajastufilmides

Nüüdseks on Triin teinud kostüümikunstniku tööd nii kodu- kui ka välismaisel telemaastikul. Rahvusvahelised ja suurte tiimidega projektid, kus tekib võimalus palju erinevaid tegelasi riietada, ongi kostüümikunstniku jaoks kõige põnevamad. Viimase aja proovikividest toob aga Peetsalu välja just perioodifilmid ja -seriaalid nagu "Soo", kus tuleb end kurssi viia teatud ajastul kantud riietega, need ka kõik kokku otsida või ise luua.

Triin Peetsalu kostümeeris hiljuti näitlejaid ka draamasarjas "Valguses ja varjus". Kuna kunstnik liitus meeskonnaga esmakordselt teises hooajas, tuli tal tutvuda eelneva hooaja riietustega ning mida iga tegelane endast kujutas. "Kostüümid on küll täiesti uued, aga järgisid teatud elemente või värve esimesest hooajast, et vaatajatel oleks lihtsam tegelasi ära tunda. Mõne tegelase puhul oli ka muutuseid ja need olid lähtuvalt uuest stsenaariumist," lisab Peetsalu.

Keskkonnaamet ja nahkvest

"Valguses ja varjus" sarja keskmes on Mirtel Pohla tegelaskuju Diana, kes asub tööle keskkonnaametis. Selle jaoks pidi Triin viima enda kurssi ka keskkonnaametniku tööülesannetega ning avastas, et töö juurde käib ka väga kena ja praktiline ametiriietus, mida sarjas sai kasutada.