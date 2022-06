Osale konverentsil "Läänemeremaade filmi- ja teletööstuse ristumisi: ajalugu ja tänapäev"

Kui veel hiljuti tajuti filmi- ja teletööstust sarnaste, ent siiski selgelt iselaadset toimeloogikat järgivate, erinäolise esteetika ja levimustritega kultuurinähtustena, mis võitlesid omavahel publiku aja ja tähelepanu nimel, siis digipöörde mõjul on kunagised rivaalid hakanud vähemalt vaataja silmis üha enam ühte sulama. Konverentsi ettekannetest selgub, et õigupoolest on need kaks audiovisuaalvaldkonda ka ajaloolises plaanis olnud märksa põimunumad kui pealtnäha tundub.