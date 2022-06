Rohkem kui kuuekümnes, kuid mitte üheski Eesti mängufilmis kaasa teinud Bruno O’Ya soovis teisigi eesti näitlejaid välismaale tiivustada

Tegu on ühega vähestest veebilehtedest, mis on tagasivaatavalt pühendatud eesti näitlejatele.

Sihtasutuse tegevjuhi Mikk Granströmi sõnul vajab O’Ya pärand laiemat tutvustamist. „Kahjuks möödus tema karjäär välismaal, mille tõttu tuntakse tema loomingut lünklikult. Ometi oli O’Ya viimane soov toetada just noori eesti näitlejaid, et julgustada neid näitama oma talenti ka mujal maailmas – filmikunst on ju rahvusvaheline kunst,” ütles ta.