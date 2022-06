Raivo Trassi üks viimaseid rolle oli riuklik vanaisa filmis "Vanaema, saa tuttavaks". Režissöör: ta oli väga mänguline, tema improviseeritud kaader ajab inimesed saalis naerma

"Tohutult kurb, et meie seast on lahkunud Raivo Trass. Tema üheks viimaseks rolliks jäi ülesastumine elurõõmsa ja natuke riukaliku vanaisana meie lühifilmis," teatas "Vanaema, saa tuttavaks" tiim Facebookis.

"Talle meeldis meie projekt ja ta tuli meie filmi hea meelega. Minu jaoks oli see esimene töö, mis ma tegin Eestis ja eesti näitlejatega, ja see oli nii suur asi, et sain koostööd teha sellise suure näitlejaga, keda on eluaeg rollides nähtud. Ja ta oli tohutult toetav," kirjeldab Kaire Russ hinge läinud kolleegi.

Režissöör meenutab, et võttepäevad olid tohutult palavad, 40 kraadi, sest niigi oli suvine palavus ja siis veel lambid. "Meil sulas sült kogu aega laua peal üles ja pidime seda välja vahetama. Lisaks olid tegelastel villased sussid, sest vanaema majas peavad ju inimestel sussid olema. Siis me muretsesime, et kuidas Raivo ja Ines Aru ennast tunnevad ja jaksavad, aga nad jaksasid!"

Korrektne Trass andis ausat tagasisidet, näiteks siis, kui võttepäev kaks tundi pikemaks venis. "Aga isegi siis ei võtnud ta energiat alla, kui tulid tema kaadrid, siis pakkus ta ikka alati uusi asju. Ta oli hästi mänguline. Küsis ikka jälle: "Aga mis sa arvad, kui teeks nii?" Ja pakkus igasugu mõtteid. Näiteks filmi alguses, kui tema tegelase tütar ja väimees poekottidega tulevad ja tema läheb asju välja võtma, see oli puhtalt Raivo idee. Ja selle peale, et ta kohe viinapudeli välja tõmbab, ma olen tähele pannud, et inimesed ikka naeravad saalis."

Kaire Russi sõnul tuli Raivo Trass meeskonda näitlejatest viimaste seas, koos oli neil proovipäev ja neli võttepäeva. Näitleja käis kohal Rakvere eellinastusel ja ka PÖFFi linastusel. Trassile meeldis režissööri sõnul väga "Vanaema, saa tuttavaks" naisoperaator, keda ta pidas väga asjalikuks ja kes talle muljet avaldas.

Russ ütles, et teda rõõmustas väga ka see, et Raivo Trass lõpuks tulemusega rahul oli ja seda mitu korda vaatamas käis.