161. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Voogedastuse tipphetked ja ainulaadne võimalus kuulda saate ajaloo halvimat nalja

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



21:31 Saatejuhtide kuulajamäng



49:01 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud?



Raiko: The Land of the Dead (2005), Katt Williams: World War III (2022), Norm Macdonald: Nothing Special (2022), Bill Maher: #Adulting (2022), Bob Saget: That Ain't Right (2007), Dashcam (2021), Dashcam (2021), The Boys (2019), Halo (2022)



1:40:59 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: Obi-Wan Kenobi (2022), Space Force (2020), Stranger Things (2016), Community (2009), Love, Death and Robots (2019)



Ragnar: Crimson Tide (1995), Ricky Gervais: SuperNature (2022), Obi-Wan Kenobi (2022)



2:30:26 Henryk teeb Kinoveebi Jututuba saate ajaloo halvima nalja



2:31:47 Mida saab uuel nädalal kinodes näha?



Kui sul tekkisid küsimused ja kommentaarid, siis saad need jätta meile siin: info@kinosaade.ee.



Kõik saated on leitavad ka Kinosaade.ee, Delfi Taskus, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud ja kõikides teistes podcasti rakendustes.



Lisaks leiab meid veel Facebookist, YouTubest ja Twitchist Kinosaade nime alt.



Facebook: www.facebook.com/kinosaade

YouTube: www.youtube.com/channel/UCeBOcl_yALcrk-U7Ou5BQCw

Twitch: www.twitch.tv/kinosaade

Kodulehekülg: kinosaade.ee

Discord: discord.gg/B2zbCWPCc3