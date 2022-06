VAATA TREILERIT: Tõnis Niinemetsa ja Maiken Piusiga komöödiasari „Uus algus“ on tänasest saadaval

Sarja keskmes on Mait ja Piret - nad tavalised pereinimesed, kes kasvatavad teismelist tütart Mari ja kaheksa-aastast pesamuna Pauli. Ühel päeval kaotavad mõlemad vanemad töö. Elu järsku muutus toob esile allasurutud pinged ning algavad sekeldused. Kuna laenud on kukil, on kiiresti vaja leida raha ja uus töö. Nad otsustavad üürida välja ühe toa oma korterist, mis lööb senise elu veel rohkem pea peale.