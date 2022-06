Värske sarja „Billy the Kid“ staar: eelistan ajaloolist täpsust mineviku puhtakspesemisele

Värskes sarjas „Billy the Kid“ metsiku lääne lindpriid kehastav näitleja Daniel Webber arvab, et ajalooliste filmide juures on omal kohal täpsus, seda ka siis, kui kujutatav olukord on tänapäeva mõttes ebaõiglane või ebamoraalne. Seda seetõttu, et oluline on kaevata välja põhjuseid, miks asjad olid nii nagu nad olid. See on Webberi meelest „Billy the Kidi“ stsenaristi Michael Hirsti („Viikingid“) üks suuri plusse.