ARVUSTUS | „Jurassic World Dominion“ - kui filmi vaatamiseks enam ei piisa aju välja lülitamisest, siis on aeg frantsiisil juhe seinast tõmmata

Küsimus on tänaseks pigem, et kui ajuvaba see saab olema ja kas isegi üritatakse teha midagi, mis omaks mingisugust ühtset lugu. „Jurassic World Dominion“ siiski ütleb selgelt ja teeb veel puust ja punaseks, et vastuseks on ei. Enam isegi ei proovita peita, et see filmiseeria oleks pidanud koos dinosaurustega välja surema, sest paneb imestama, kui mõttetu ja tühi saab üks film olla. Kuidas suudeti dinosaurused igavaks muuta?

Sünopsis: Neli aastat on möödunud Isla Nublari saare hävimisest. Dinosaurused elavad ja jahivad kõikjal maailmas ning inimkond püüab nendega lihtsalt kuidagi koos eksisteerida. Planeedi tulevik sõltub selle hapra tasakaalu püsimisest. Kas inimene suudab säilitada endale aastatuhandete jooksul välja teenitud koha planeedi tippkiskjana või peab ta alistuma olevustele, kes tegutsesid siinkandis esmalt juba 65 miljoni aasta eest?

Olen suurte ja ajuvabade kinomärulite austaja. Mõnus on korraks argipäeva kaosest puhata ja nautida plahvatust ja möllu, kuid tuleb välja, et mul on siiski olemas mingisugune piir. „Jurassic World Dominion“ (“Jurassic World: Ülemvõim“) on kapitalistlik tehe, mille ainuke müügiargument on nostalgia. Narratiivi asemel on kollektsioon seosetuid stseene ja ideid, mis on ühte patta visatud. Tulemuseks on ebamugavalt ebaloomulik atmosfäär, kõikuv toon ja narratiiv, mis ei kannata kriitikat. Isegi Jurassicu filmide kontekstis.

Kuna filmis proovitakse teha kõike korraga - rääkida kaht erinevat lugu ja tuua kokku kaks erinevat filmitriloogiat, on tulemuseks hakitud soperdis. Meenutab rohkem „Kiireid ja vihaseid“ või Indiana Jonesi seiklusi kui Jurassic World lugusid, kuid isegi teiste imiteerimine on ette võetud poolikult. Hea uudis on see, et iga stseeni võtmeks on märul, mis vahel ajab naerma, vahel aga hoopis nutma, sest on lihtsalt nii loll.