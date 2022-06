Voogedastuse valik laieneb – täna alustab Eestis Disney+

Disney+ kuutasu Eesti turul saab olema 7,99 eurot, aastane tellimus maksab 79,90 eurot.

Rohkem kui 1100 filmi, enam kui 500 seeria ja 213 eksklusiivse originaalfilmiga Disney, Pixari, Marveli, Star Warsi, National Geographicu valikust ja mujalt pakub Disney+ fännidele parimaid lugusid ühes kohas.

Nagu varem teatatud, on tellijatel juurdepääs Star Warsi „Obi-Wan Kenobile“ ja „The Mandaloriani“ mõlemale hooajale. Lisaks saab Disney+ kogu Skywalkeri saaga koduks, teenusest leiab ka Star Warsi episoodid 1–9.

Teenuse käivitumisel on superkangelaste fännidel juurdepääs enam kui 60 Marvel Studios filmile, sealhulgas Oscarile nomineeritud „Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings“, „Eternals“, „Avengers: Endgame“ ja „Captain Marvel“ ning üle 40 Marvel Studios sarja, sealhulgas „Moon Knight“, „Loki“ ja „WandaVision“.

Tellijad saavad nautida ka enam kui 500 Disney ja Pixari teose, sealhulgas kogu „Toy Story“ frantsiis, Oscari võitnud „Soul“ ja „Luca“ ning Walt Disney Animation Studiosi Oscari võitnud filmi „Encanto“, mis räägib erakordsest perekonnast Madrigalitest, ja muidugi ka fännide lemmikud „Frozen“ ja „Frozen II“. Disney fännid saavad vaadata ka Oscari võitnud filmi „Cruella“, milles peaosa täitev Emma Stone on legendaarne Cruella de Vil, ja Disney „Jungle Cruise'i“.

National Geographicu dokumentaalfilmid, sealhulgas „The Rescue“ ja „Free Solo“, mille autorid on Oscariga pärjatud režissöörid ja produtsendid E. Chai Vasarhelyi ja Jimmy Chin, on kõrvuti populaarsete National Geographicu sarjadega nagu „The World According To Jeff Goldblum“ ja „Gordon Ramsay: Uncharted“.

Üldmeelelahutuse osas saavad tellijad vaadata ka populaarseid komöödiasarju nagu „Only Murders in the Building“, seriaale „Pam ja Tommy“, „The Kardashians“, „Queens“ ja mõistatuslikku põnevikku „Death on the Nile“, mille režissöör ja peaosatäitja on Kenneth Branagh. Samuti on olemas ka „The Simpsons“, „Grey’s Anatomy“, „9-1-1“ ja „Black-ish“ eelmised hooajad.