Netflix plaanib vägivaldse seriaali ainetel röögatu auhinnapotiga reality’t

Mäng ei käi siiski päriselt elu ja surma peale, ehkki Lõuna-Korea düstoopiasarjas see just nii oli. Lubatakse, et kõige halvem, mis juhtuda saab, on see, et koju tuleb minna tühjade kätega. Kui arvestades välja lubatud auhinnasummat, on see piisavalt kohutav saatus.