ARVUSTUS | Õudusfilm „Mehed“ - mõnus hubane kohake muutub Arvo Pärdi muusika saatel järjest kõhedamaks

Alex Garland on ennast tõestanud nii kirjaniku kui lavastajana, kes enim tõmmanud tähelepanu üliveidrate ulme-õudus lugudega nagu „Ex Machina“ (2014) ja „Annihilation“ (2018). Tema sulest veel päris 2000 aasta Leonardo DiCaprio „The Beach“, zombiõudus „28 Days Later...“ (2002) ja kosmosekoletisega „Sunshine“ (2007). „Mehed“ sobitub sinna ritta.

Jessie Buckley (“I’m Thinking of Ending Things“, „Fargo“) mängib noort naist, kes on õnnetuse läbi hiljuti kaotanud oma abikaasa ning otsustab mõtete kogumiseks ette võtta puhkuse vaikses maakohas. Rahu asemel hakkab ta tundma, et keegi jälgib ja jälitab teda ning ei lähe palju aega, kui tundmustest saab tema sügavaimaid hirme ja tumedamaid mälestusi välja kiskuv õudusunenägu, milles on oma osa ka James Bondi filmidest tuttaval Rory Kinnearil, kes kehastab filmis mitut erinevat, nii toetavat kui ka kartust tekitavat tegelast.

Jessie Buckley on viimastel aastatel tehtud tõsiste rollidega omandanud vankumatu maine kui tõeline karakternäitleja ning seegi film ei saaks toimida ilma naise tõsiselt lummava kehakeele ja näomiimikata. Lugu ise kasutab põhimõtteliselt ainult kaht näitlejat ja Buckley protagonisti kõrval ei saa minna mööda Rory Kinneari meisterlikust tööst. Tema kanda on kõik teised mehe rollid peale naise abikaasa, seal hulgas ka näiteks laps, preester, baarimees ja palju muud.

Iga mees, keda Buckley seal väikeses Inglismaa hubases linnakeses kohtab, on täpselt sama nägu ja siit algab psühholoogiline triller. Vaikselt hoogu koguv seisundifilm ei torma, kuid lummav erkaanipilt on piisav, et põnevust hoida. Siin on tõsiselt hirmsaid stseene ja muidugi ka ropult veriseid lõikumisi, mida on raske vaadata. Mõnus hubane ja ajalooline kohake muutub kõhedaks vangikongiks, mis järjest enam vajub iseendale peale. Ja pean mainima, et kasutatud Arvo Pärdi muusika (täpsemalt Missa Syllabica: II Gloria) on osa sellest õõvastavast atmosfäärist, mis liigub üha veidramas suunas.