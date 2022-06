KUULA | Ootamatu valik - rokikuninga vääriline mantlipärija Måneskin kaverdas „Elvise“ heliribal üllatavat laulu

Sama oli loomulikult maailma ainsa Elvisega . Baz Luhrmanni peatselt kinodesse jõudev film rokikuningast lubab kuninglikku elamust, kus Elvise magnetism ja sära on taaselustatud sellisel viisil, et tekib tunne - nii see kõik võiski olla.

Filmi heliribal astub üles ka äsjamainitud Måneskin, kelle kaver laulust „If I Can Dream“ eile avalikustati. Måneskini laulja Damiano David on öelnud, et Baz Luhrmannil oli nende jaoks põnev idee. Selle asemel et võtta ette mõni tempokas lugu ja lasta neil täiega rokkida, otsustas ta neile pakkuda hoopis Elvise üht mõtlikumat laulu, aimates, et nad saavad ka sellega hakkama.